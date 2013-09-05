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اتحاد صحفى ومراسلى شمال سيناء يدعون للإفراج عن أحمد أبو ذراع

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اتحاد صحفى ومراسلى شمال سيناء يدعون للإفراج عن أحمد أبو ذراع اتحاد صحفى ومراسلى شمال سيناء يدعون للإفراج عن أحمد أبو ذراع

عقد اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء اجتماعا طارئا مساء اليوم الخميس فى مدينة العريش بشمال سيناء للتباحث بشأن احتجاز الزميل الصحفى أحمد أبو ذراع مراسل صحيفة المصرى اليوم بالمدينة من قبل جهات أمنية فى العريش وترحيله للنيابة العسكرية فى الإسماعيلية ومن ثم نشر صورته فى المواقع مع مجموعة مكونة من سبعة أفراد آخرين قالوا إنهم مجموعة إرهابية بشمال سيناء.

وأبدى عموم الصحفيين والمراسلين فى شمال سيناء بالغ انزعاجهم وغضبهم إثر ما نشر بحق الزميل الذى لم تعرف بعد طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وقرروا فى اجتماعهم الطارئ أصدار البيان التالى: "تلقى اتحاد الإعلامين بشمال سيناء واقعة القبض على الزميل أحمد أبو ذراع مراسل صحيفة المصرى اليوم ببالغ الغضب، وذلك فى ظل ملابسات غير واضحة، من جهات غير محددة، لنفاجأ اليوم باحالته إلى القضاء العسكرى بمحافظة الإسماعيلية على خلفية اتهامات لا نعرف ماهيتها ونظرا لغموض الموقف الرسمى تجاه ما تم مع الزميل المحتجز، فإننا نطالب بالإفراج الفورى عن الزميل أحمد أبو ذراع.

وطالب الاتحاد بتدخل نقابة الصحفيين المصريين واتحاد الصحفيين العرب وجريدة المصرى اليوم بالتدخل للإفراج عن الزميل وطالب الاتحاد الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع التدخل للإفراج عن الزميل المحتجز.

ويدعو الاتحاد الزملاء الصحفيين بوقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين فى القاهرة للتضامن مع الزميل المحتجز سيتم تحديد موعدها خلال ساعات قليلة".

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مصر 365