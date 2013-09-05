النور بالدقهلية: محاولة اغتيال وزير الداخلية تفتح الباب لدوامة من العنف

أدان شريف طه المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أمين الحزب بالدقهلية محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم زير الداخلية اليوم.

وأكد طه، فى تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رفضه بكل قوة لكافة أشكال العنف أيا كان مصدره وفاعله، مضيفا "لا نرى لهذا الفعل مبررا, وهو يفتح الباب لدوامة من العنف والعنف المضاد الذى يتضرر منه الوطن والمواطن ولا يربح فى هذه الحالة الا أعداء الوطن، ونرى أن هذا الحادث يقضى بضرورة التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية سدا للباب أمام المتربصين بوطننا الحبيب.. ونؤكد ضرورة التريث قبل توزيع التهم هنا وهناك وانتظار نتائج التحقيقات وما تسفر عنه".