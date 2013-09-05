محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد

عقد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية مؤتمرا موسعا بحضور اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد للمحافظة وعادل عبد العظيم الشناوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وجميع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى لكافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة باستئناف سير وانتظام العملية الدراسية لهذا العام الجديد.

وخلال المؤتمر استعرض المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة اللازمة لجميع المدارس واستكمال بناء وطلاء الأسوار وكافة أعمال صيانة الأثاث المدرسى، كما اطمأن على وصول الكتب الدراسية لمعظم المواد بمختلف المراحل التعليمية، والتى بلغت نسبتها نحو 80% من المستهدف، وجار استكمال توريدها إلى جميع المدارس.

وفيما يتعلق بمطلب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد آلية خاصة لسد العجز فى أعداد الموظفين الإداريين والعمال، أكد المحافظ سرعة مخاطبة وزارة المالية لتوفير الدرجات الوظيفية والمالية لسد هذا العجز، كما أكد سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الدورية بجميع مدارس المحافظة وتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لجميع المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2013 /2014.

من جهة أخرى أكد المحافظ على سرعة استصدار القرار الخاص بالموافقة على تخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل لصالح الإدارة التعليمية بالتل الكبير.



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