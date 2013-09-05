أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النيابة تحقق فى قضية الهجوم على أتوبيس الشرطة بالعريش

Google+ Print
النيابة تحقق فى قضية الهجوم على أتوبيس الشرطة بالعريش النيابة تحقق فى قضية الهجوم على أتوبيس الشرطة بالعريش

تولت نيابة العريش بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء التحقيق فى قضية الهجوم على أتوبيس الشرطة، الذى أدى إلى استشهاد وإصابة 9 جنود.

وقرر عبد المنعم عثمان مدير النيابة استدعاء الطب الشرعى لتشريح الجندى الشهيد، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.. وكذا انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة نوع المقذوف المستخدم فى الهجوم وسؤال الجنود المصابين وشهود العيان عمن قام بارتكاب الواقعة.. إلى جانب سرعة ضبط وإحضار الجناة المتهمين.

يذكر أنه سبق مصرع وإصابة 9 جنود فى هجوم مسلح على أتوبيس يقل عددا من رجال الشرطة على طريق جسر الوادى بالعريش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365