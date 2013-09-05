النيابة تحقق فى قضية الهجوم على أتوبيس الشرطة بالعريش

تولت نيابة العريش بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء التحقيق فى قضية الهجوم على أتوبيس الشرطة، الذى أدى إلى استشهاد وإصابة 9 جنود.

وقرر عبد المنعم عثمان مدير النيابة استدعاء الطب الشرعى لتشريح الجندى الشهيد، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.. وكذا انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة نوع المقذوف المستخدم فى الهجوم وسؤال الجنود المصابين وشهود العيان عمن قام بارتكاب الواقعة.. إلى جانب سرعة ضبط وإحضار الجناة المتهمين.

يذكر أنه سبق مصرع وإصابة 9 جنود فى هجوم مسلح على أتوبيس يقل عددا من رجال الشرطة على طريق جسر الوادى بالعريش.