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الشيخ سعد الفقي يطالب بتطبيق حد الحرابة على مدبر محاولة اغتيال "إبراهيم"

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الشيخ سعد الفقي يطالب بتطبيق حد الحرابة على مدبر محاولة اغتيال "إبراهيم" الشيخ سعد الفقي يطالب بتطبيق حد الحرابة على مدبر محاولة اغتيال "إبراهيم"

كتب : صالح رمضان الخميس 05-09-2013 21:14

استنكر الشيخ سعد الفقي الباحث الإسلامي والمدير بأوقاف الدقهلية، عملية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم، وأعلن رفضه لمثل هذه العمليات والتي انتشرت في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وطالب "الفقي" بتفعيل حد الحرابة على من خطط ومن قم بالتنفيذ وبالضرب بيد من حديد على يد هؤلاء حتى تستقر الأمور في البلاد، وحذر من التهاون والتخاذل في التعامل مع مثل هؤلاء وعدم متابعة من يقومون بها، فقد سبق وتم تفجير أمام مديرية أمن الدقهلية وراح ضحيته جندي مركزي وأصيب 27 آخرين ولم يتم الكشف عن مرتكبي الحادث وتم نسيانه في وسط الأحداث.

وحمل الفقي هذه الجريمة لمن تباروا في إصدار الفتاوى لقتل رجال الشرطة والجيش، ووصف أصحاب تلك الفتاوى بأنهم محاربون لله ولرسوله وليس أقل من قتلهم أو نفيهم من الأرض كحكم عليهم.

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