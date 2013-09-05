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"التيار الشعبي" بسوهاج يدين محاولة اغتيال "إبراهيم": نرفض عودة إرهاب التسعينات

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"التيار الشعبي" بسوهاج يدين محاولة اغتيال "إبراهيم": نرفض عودة إرهاب التسعينات "التيار الشعبي" بسوهاج يدين محاولة اغتيال "إبراهيم": نرفض عودة إرهاب التسعينات

كتب : الورداني عبد الحافظ الخميس 05-09-2013 21:40

أكد مؤمن الزناتي، منسق عام التيار الشعبي المصري بسوهاج، أن التيار الشعبي يؤكد على إدانته ورفضه لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأن يتحول الخلاف السياسي إلى أعمال أرهابية وتفجير وقتل وإزهاق لأرواح رجال الشرطة والجيش أو المواطنين الأبرياء.

وأضاف الزناتي، أن "التيار الشعبي يطالب بسرعة حسم المعركة ضد الإرهاب الأسود، والتعامل بكل حسم في إطار دولة القانون وسرعة ضبط الجناة سواء المخطط أو الممول أو المنفذ ورفض عودة إرهاب التسعينات مرة أخرى بوجهه القبيح في استهداف المؤسسات الأمنية أو الفكرية والسياسية في ".

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