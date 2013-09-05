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مورينيو: إيتو في تشيلسي = أنا في ريال مدريد

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مورينيو: إيتو في تشيلسي = أنا في ريال مدريد مورينيو: إيتو في تشيلسي = أنا في ريال مدريد

لماذا وافق صامويل إيتو على تخفيض عقده من أجل الانضمام إلى تشيلسي؟ هناك طموح شخصي لدى اللاعب بأن يجمع في دولابه ألقاب من إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي تحدث عن الصفقة الأهم في موسم الانتقالات الصيفي للبلوز، بعد الفوز بخدمات إيتو – 32 عاما – من أنجي الروسي.

وقال مورينيو فيما أبرزته سكاي سبورتس البريطانية يوم الخميس: "إيتو فعل مثلي حين ارتحلت إلى ريال مدريد".

ويشير مورينيو إلى أنه توج بالدوري في إيطاليا، والبرتغالي وإنجلترا وإسبانيا بتدريب بورتو وريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي.

وفاز إيتو كذلك بالدوري الإسباني مع برشلونة، وبالإيطالي مع إنتر ميلان حين كان لاعبا في صفوف فريق مورينيو آنذاك، قبل أن يجتمعان مجددا في تشيلسي.

وتابع الاستثنائي "يهدف إيتو للفوز بكل الألقاب الممكنة، وكما توج في إيطاليا وإسبانيا يريد أن يلعب في الدوري الإنجليزي ويحصد بطولاته".

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