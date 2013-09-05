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السيسي يلتقي رئيس الوزراء الليبي لدعم التعاون بين البلدين

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السيسي يلتقي رئيس الوزراء الليبي لدعم التعاون بين البلدين السيسي يلتقي رئيس الوزراء الليبي لدعم التعاون بين البلدين

كتب : محمد عاشور الخميس 05-09-2013 21:46

قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، التقى الدكتور علي زيدان رئيس الوزراء الليبي، الذي يزور حاليا على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، يضم وزيري الدفاع والخارجية؛ لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات.

وتناول اللقاء التطورات الراهنة على الساحة العربية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات والتعاون العسكري والأمني لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الدكتور علي زيدان عن حرص بلاده على التنسيق والتشاور المستمر مع مصر في كافة المواقف والقضايا المشتركة محليا ودوليا، ووقوف ليبيا حكومة وشعبا لدعم القيادة المصرية الحالية والشعب المصري، للمضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل، والعمل على زيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكد السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وليبيا، وأنها تشهد مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون العسكري والأمني، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة الجيش والسفير الليبي بالقاهرة.

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