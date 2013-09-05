أول امرأة تجوب أفريقيا بموتوسيكل «BMW» تزور مصر للصيانة

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 11:01

تعتبر المغامِرة الجنوب أفريقية «جولاندى رست» أول امرأة فى العالم تجوب القارة السمراء على متن موتوسيكل «BMW»، وبطبيعة الحال كانت مصر بين أبرز الدول التى شهدت هذه الجولة.

وانطلقت «جو» من جنوب أفريقيا، فى أبريل 2012، شمالاً إلى أنجولا، باتجاه الساحل الغربى للقارة، وصولاً إلى المغرب، ومنها قطعت مضيق جبل طارق على ظهر عبارة إلى إسبانيا، ومنها إلى فرنسا، وإيطاليا، لتعاود قطع البحر المتوسط إلى الضفة الجنوبية، نحو تونس ومنها إلى ليبيا.

ووصلت «جو» إلى مصر، قادمة من ليبيا، بعد أن قطعت مسافة 27 ألف كيلومتر فى رحلتها عبر عدد من دول أفريقيا والقارة الأوروبية، على متن موتوسيكل «GS 650» من «BMW»، رافعة شعار (الحب هو الجواب).

وأقامت «جو» فى مصر لعدة أيام لإجراء صيانة للموتوسيكل. واستقبلتها المجموعة البافارية للسيارات. وأشادت «جو» بفريق العمل القائم على خدمة وصيانة موتوسيكلات «BMW» فى مصر، مشيرة إلى أنهم قاموا بعمل جميع التجديدات اللازمة للموتوسيكل لاستكمال المغامرة فى أمان.

وقالت إن لدى فريق عمل موتوسيكلات «BMW» فى مصر حماسة شديدة للمغامرة، مما يساعد كل محبى الموتوسيكلات على تحقيق أحلامهم باقتناء موتوسيكل «BMW».

وأكد هيثم الشايب، مدير مبيعات موتوسيكلات «BMW»، أن المجموعة البافارية تفخر دائماً بمشاركتها فى هذه المغامرات الناجحة كمساهمة من جانبها فى تشجيع محبى الموتوسيكلات فى مصر لخوض المغامرات.