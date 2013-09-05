«ماكلارين» يحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسه

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 11:08

احتفل فريق ماكلارين، الذى ينافس على بطولة العالم لسباقات «فورميولا وان» للسيارات، بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وأكد أنه ما زال متعطشاً لتحقيق مزيد من الألقاب.

وارتدى العاملون قمصاناً حمراء، عادة ما يتم توزيعها بعد الفوز، قبل أن يعودوا إلى العمل استعداداً لسباق جائزة إيطاليا الكبرى.

وحضر الحفل سائقا ماكلارين الحاليين جنسون باتون بطل العالم 2009 والمكسيكى سيرجيو بيريز، العرض الأول لفيلم عن المنافسة بين سائقى ماكلارين جيمس هانت ونيكى لاودا على لقب الفورميولا وان عام 1976.. وعبّر باتون بطل العالم مع فريق باتون عن ثقته فى أن ماكلارين سينافس على اللقب مرة أخرى.

وأضاف باتون: «نشأت على مشاهدة الفريق يحقق إنجازات مع إيرتون سينا، وبطلى المفضل آلان بروست، وأعتقد أن الفريق سيستعيد مجده، ولم أرَ تعطشاً للفوز مثلما وجدته فى ماكلارين، ومن المؤكد أننا سنستعيد موقعنا على القمة قريباً».