كتب : محمد البلاسى الخميس 05-09-2013 11:10

تكشف شركة «بيجو» الفرنسية عن 30 موديلاً جديداً فى معرض فرانكفورت الدولى للسيارات على مساحة ٣ كيلومترات، لإظهار مدى نجاح منتجاتها، وتقديم عدد من التصميمات، والمحركات الجديدة، ومن المقرر أن تعرض الشركة موديلاتها على مساحة تبلغ 2900 متر مربع، وستعرض 9 نماذج من «بيجو 308» الجديدة التى من المتوقّع أن تستحوذ على أكثر من ثلث سوق سيارات هاتشباك فى أوروبا، كما تقدم «بيجو» تطويراً لموديلات 3008 الهجين، و5008 الناجحة، ولكى يستمر النجاح تقدم «بيجو» تصميمات جديدة لهما، أعيد تصميم المصابيح الأمامية فيهما وجعل التصميمات أكثر معاصرة مع التشديد على معايير الجودة وتم تطوير السيارات من الداخل ووضع «كونسول» أوسط جديد منقوش عن طريق أشعة الليزر مع كاميرا عاكسة تعرض رؤية كاملة بالألوان.

كما تنوى «بيجو» تأكيد تبنيها للسياسة البيئية من خلال التطوير المستمر لمحركات الاحتراق الداخلى وتحسين كفاءتها وتقليص حجمها وإدخال محركات جيل جديد من عائلة 1000 سى سى و1200 سى سى ذات ثلاث أسطوانات، ومن المظاهر الأخرى الرئيسية لموديلات «بيجو» هو تقديم التكنولوجيا الهجينة التى تعمل بالديزل والكهرباء فى بعض موديلاتها.