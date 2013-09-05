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42% تراجعاً فى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال «يوليو»

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42% تراجعاً فى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال «يوليو» 42% تراجعاً فى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال «يوليو»

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 11:13

فى ظل الأحداث المتلاحقة التى شهدتها بعد ثورة 30 يونيو وما تبعها من تطورات على الساحتين السياسية والاقتصادية، تراجعت مبيعات السوق المصرية للسيارات بنسبة كبيرة خلال شهر يوليو بنسبة تجاوزت 42%، حيث بلغت المبيعات 9٫664 سيارة، بالمقارنة مع ما حققه فى الشهر نفسه من العام الماضى، والتى كانت 16٫802 وحدة.

وجاء التراجع على جميع قطاعات سيارات الركوب والأوتوبيسات والشاحنات، حيث انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 52% وبلغت 6٫053 سيارة بعد أن كانت 12٫703 وحدة، وتراجع قطاع الأوتوبيسات بـ1% من 1٫325 أوتوبيساً إلى 1٫306 أوتوبيسات، كما انخفض قطاع الشاحنات بنسبة 17% من 2٫774 شاحنة إلى 2٫305 شاحنات.

وبنظرة شاملة إلى مبيعات سوق السيارات على مدار السبعة أشهر الأولى من 2013 فقد ارتفع إجمالى مبيعات السيارات المجمّعة بنسبة 8%، وبلغت 50٫508 سيارات بعدما كانت 46٫742 سيارة، فيما زاد إجمالى السيارات المستوردة بنسبة 5% لتسجل مبيعاتها 61٫608 سيارات بعدما كانت 58٫835 وحدة.

الانخفاض الذى شهده قطاع سيارات الركوب لم يقتصر على فئة دون غيرها، وإنما شمل الجميع، بدءاً من فئة الأقل من 1000 سى سى حتى فئة الـSUV، بينما ارتفع المجمع محلياً منها والمستورد بنسبة طفيفة 3٫6% و1٫4% على التوالى.

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