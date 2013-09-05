«جنرال موتورز» تطرح «الدبابة 2014»

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 11:16

تستعد شركة جنرال موتورز لطرح السيارة شيفروليه الدبابة الجديدة موديل 2014 خلال الأيام المقبلة، وكانت جنرال موتورز نظمت زيارة للإعلاميين إلى مصنعها فى مدينة السادس من أكتوبر للاطلاع على خط الإنتاج الجديد الخاص بالسيارة شيفروليه الـ«بيك أب» الجديدة، ومراحل تصنيعها وتجميعها فى حضور طارق عطا رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، ومن المعروف أن شيفروليه الدبابة الـ«نص نقل» حققت نجاحات كبيرة فى السوق المصرية واحتلت على مدار سنوات المركز الأول فى مبيعات السيارات من نفس الفئة، نظراً لما تتمتع به من قوة، وتحمُّل فى الأداء، وأيضاً التوفير فى الوقود.