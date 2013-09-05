«نيسان موتور» تحتفل بالذكرى الـ80 لتأسيسها

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 11:17

تحتفل شركة «نيسان موتور المحدودة» بالذكرى الـ80 لتأسيسها، على طريقتها؛ حيث تنظم فعالية تمتد لشهر، بعنوان «نيسان 360»، وتعرض من خلالها أحدث التطورات والتقنيات التى وصلت إليها تكنولوجيا السيارات. وقال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذى للشركة إن «نيسان موتور المحدودة تفخر بأنها من رواد تكنولوجيا السيارات على مستوى العالم، ولديها مزيد من الآمال فى مستقبل المركبات». وأكد على استمرار نيسان فى تنفيذ خطتها (باور 88) التى تستهدف الحصول على 8% من السوق العالمية. ومن المنتظر أن تكشف نيسان عن خطط جديدة تعزز وجودها فى أسواق كبيرة مثل الصين وأمريكا والبرازيل والمكسيك. يشار إلى أن فعالية (نيسان 360) تقام للمرة الثالثة منذ إطلاق تحالف «نيسان - رينو» عام 1999.