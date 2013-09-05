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«نيرو» سيارة اختبارية جديدة من «كيا»

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«نيرو» سيارة اختبارية جديدة من «كيا» «نيرو» سيارة اختبارية جديدة من «كيا»

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 11:57

استطاعت شركة كيا العالمية أن تحقق نجاحاً باهراً على مستوى الأسواق العالمية من خلال طرازاتها المتنوعة ذات التصميم الرائع الذى لفت جميع الأنظار إليه، وتستعد الشركة لمواصلة تألقها بكشف الستار عن نموذجها الاختبارى الجديد «نيرو» الذى سيتم عرضه بمعرض فرانكفورت للسيارات رغم الكشف عن الصور الأولى لهذا الطراز، وتقول كيا إن النموذج التجريبى يمهد لطراز جديد من الفئة «B» يستعد لاقتحام السوق بمظهره الجرىء. ومن الواضح أن هذا الطراز يستهدف منافسة نيسان جوك المثيرة للجدل، بتصميم جديد أيضاً يحاول الجمع بين الشكل الرياضى الجذاب والعملية لإغراء الشباب، وربما ينجح عند طرحه بعد عامين أو أقل.. التصميم تم ابتكاره بمركز تصميم كيا فى فرانكفورت بألمانيا، تحت إشراف كبير مصممى كيا بأوروبا جريجورى جويلامى وقد تم تخصيصه ليلائم السوق الأوروبية، وستحظى السيارة بوحدة قوة جديدة، ومن المرجح -بسبب تصميم السيارة الملىء باللمسات الخضراء- أن تكون وحدة قوة هجينة.

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