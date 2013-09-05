الحجي: توزيع 480 حقيبة مدرسية على أبناء الأسر المتعففة والأيتام

جانب من توزيع الحقائب المدرسية (انور الكندري)

رمضان: التعليم هو السبيل الوحيد والرئيسي لمحاربة الفقر والجهل والبطالة والمرض

ليلى الشافعي

أكد مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عثمان يوسف الحجي ان الهيئة حريصة على دعم الطلبة اليتامى وممن تعاني أسرهم ضعف الدخل او من فقدت معيلها والعمل على التخفيف عن كاهلها قدر المستطاع.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع شركة حبشي وشلهوب التجارية مساء الأربعاء 4-9-2013 لتوزيع 480 حقيبة مدرسية على الأطفال والطلبة من أبناء الأسر المتعففة، وقال الحجي في كلمته التي ألقاها نيابة عن مراقب شؤون المتبرعين في الهيئة امين النبهان، ان هذا الحفل يقام في الهيئة للسنة الثانية على التوالي، حيث تبرعت شركة حبشي وشلهوب التجارية مشكورة بـ 480 حقيبة بمحتوياتها من الدفاتر والأقلام والقرطاسية الأخرى لصالح الطلبة الأيتام، حيث ان شراء الحقيبة والدفاتر والأقلام يشكل عبئا على جميع الأسر بما فيها الأسر متوسطة الدخل إضافة الى تشجيع ودعم التعليم وتشجيع الطلبة على حب العلم والتعلم.

وشكر الحجي شركة حبشي وشلهوب على هذا التبرع السخي الذي رافقه ايضا احتفالية ترفيهية ومسابقات ووجبات مجانية للأطفال، داعيا الشركات الى زيادة دورها في ممارسة المسؤولية الاجتماعية عبر خدمة ودعم المجتمع والتخفيف عن كاهله، لما لذلك من اثر كبير ونوعي في تحسين الظروف الاجتماعية لضعاف الدخل وأصحاب الحاجات.

من جهتها، قالت مديرة قسم الاستراتيجية والإبداع في شركة حبشي وشلهوب زينة رمضان ان شركة حبشي وشلهوب تبادر الى تقديم هذه الـ 480 حقيبة مدرسية للسنة الثانية على التوالي انطلاقا من احساسها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه ضرورة خدمة المجتمع بما يتاح لها من امكانيات، وقالت ان الشركة اختارت ان توزع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلبة من منطلق ايمانها العميق بضرورة دعم العملية التعليمية، وتحبيب المدرسة والعلم الى الطلبة وحثهم على أداء واجباتهم، وأوضحت ان شركة حبشي وشلهوب تؤمن بأن التعليم هو السبيل الوحيد والرئيسي لمحاربة الفقر والجهل والبطالة والمرض، حيث بالتعليم تتفتح آفاقا كانت مغلقة وتتوافر فرص عمل ومستوى مرتفع للدخل.

وقالت ممثلة فريق معطاء أفنان الربيعان ان الفريق نجح بأكثر من مناسبة خيرية وتطوعية وكان نموذجا يحتذى في مجال الطفل والتطوع لصالح خدمة المجتمع، مشيرة الى ان فريقا آخر يحمل اسم فريق رفقاء ساهم بهذه المناسبة وهو فريق يعمل ايضا تحت مظلة الهيئة ويهتم بشؤون الأيتام من ضعاف الدخل، هذا وقد شهد الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والغنائية والمسابقات والجوائز، حيث استمتع الاطفال بعدة عروض كما حصلوا على وجبات مجانية من مطعم ماكدونالد الذي كان موجودا وساهم بدعم المناسبة، وجدير بالذكر ان شركة حبشي وشلهوب تأسست عام 1975 وهي من الشركات الرائدة في توزيع ارقى العطور في سوق الكويت بالإضافة الى ان لديها عدة محلات وأزياء وأكسسوارات ومن أشهر محلاتها محلات تناغرا.