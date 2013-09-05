وزيرة الإعلام لـ"الوطن": انتظروا مزيدا من العنف في المرحلة المقبلة

درية شرف الدين: يجب توعية المواطنين بخطورة العناصر الإرهابية وطمأنتهم أيضا لأن القانون سيطولهم في النهاية

كتب : انتصار حسني الخميس 05-09-2013 15:14

في أول تعقيب لها على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أعربت درية شرف الدين وزيرة الإعلام، عن استيائها وأسفها الشديدين لإصرار بعض الجهات التخريبية والإرهابية على إثارة الفوضى والفزع في مصر، وأكدت أن محاولة اليوم جاءت من قبل بعض العناصر المتطرفة التي أصبحت تسعى بكل قوتها لهدم مصر وإثارة الفزع والفوضى والعنف بين المواطنين السلميين، وكانت السبب في تعرض أبرياء من المواطنين المدنيين لإصابات.

وأضافت شرف الدين لـ"الوطن" أن ما تقوم به وزارة الداخلية والقوات المسلحة حاليا من مطاردة مثل هذه العناصر الإرهابية بمنتهى الشراسة والحزم في جميع أنحاء الجمهورية، سيكون السبب في مزيد من العنف من جانب هذه الجماعات في الفترة المقبلة، خاصة بعد القبض على عدد كبير من قياداتهم، ولهذا يجب توعية المواطنين بخطورة مثل هذه العناصر، وطمأنتهم في الوقت نفسه إلى أن يد القانون ستطولهم في النهاية، وأن مصر ستظل دائما وأبدا أم الدنيا، رغم كل المحاولات الفاشلة لتخريبها والقضاء عليها.