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نشطاء الإنترنت يسخرون من مراسل التليفزيون المصري: "من السرير للشغل ومن الشغل للسرير"

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نشطاء الإنترنت يسخرون من مراسل التليفزيون المصري: "من السرير للشغل ومن الشغل للسرير" نشطاء الإنترنت يسخرون من مراسل التليفزيون المصري: "من السرير للشغل ومن الشغل للسرير"

كتب : أروا الشوربجي الخميس 05-09-2013 17:13

سخر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، من مذيع التليفزيون المصري، الذي ظهر بقميص يشبه "البيجاما"، في لقائه مع وزير الداخلية، عقب نجاته من حادث انفجار سيارة مفخخة استهدفت اغتياله.

وجاء تعليق أحمد مخلص، علي صفحته الشخصية على "تويتر"، مصحوبًا بصورة مراسل التليفزيون المصري: "من السرير للشغل ومن الشغل للسرير"، أما معتز الزغبي، فقال على صفحته: "أول انفراد صحفي بالبيجاما.. التليفزيون المصري تليفزيون الريادة"، وسخر آخر قائلا "مراسل التليفزيون المصري النهاردة أكيد اسمه كان محمد سانكافولا.. يا بيجاماتك يا ".

وعلق أحد نشطاء "فيسبوك"، على صورة لمراسل التليفزيون في إحدي الصفحات: "المخرج قالهم أن نزول مراسل التليفزيون بالبيجامة هيكون دليل على المفاجأة واللهفة وبشاعة الحدث الإرهابي الإجرامي الخسيس الدنيء، وإن ناس كتير هتتعاطف مع البيجامه الكستور"، وعقب آخر: "لعلمكم البيجامه الكستور دي بتدل على أن مخرج الفيلم دة منتمي لجيل الستينيات بامتياز"، وأضاف ثالث: "كان بايت هناك.. تقريبا عارف بالانفجار من امبارح".

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