بالفيديو والصور.. محافظ الفيوم يجازى 25 موظف ويحيل31 طبيب للتحقيق

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة طامية تفقد خلالها بعض الوحدات والمصالح الخدمية لمتابعة سير العمل علي ارض الواقع وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق عمليات التنفيذ رافقه خلالها اللواء محمد حموده سكرتير عام مساعد المحافظه.

قام المحافظ بزيارة مفاجئة لوحدة صحة الأسرة بقرية كفر محفوظ تفقد خلالها حجرة الاطباء وعيادة الاسنان والمعمل حيث لاحظ تغيب 25 موظف من الأطباء والممرضين والعاملين بالوحدة وعلي رأسهم رئيس الوحدة كما وجد العمل والصيدلية مغلقين وقرر توقيع الجزاءات المباشرة عليهم وتحويل الطبيب رئيس الوحدة للتحقيق .

وقرر إحالة 3موظفين بالقسم الهندسى والإدارة المالية والحسابات وشئون العاملين للتحقيقات لتركهم العمل بدون اذن .

واكتشف أثناء زيارة مستشفى طامية المركزى تغيب 31 طبيب وأعطى تعليمات فورية لتحويلهم للتحقيق وتوقيع الجزاء عليهم .

ثم قام محافظ الفيوم بتفقد الوحدة المحلية بقرية قصر رشوان بطامية وقرر عزل رئيس الوحدة المحلية لتقاعسه عن آداء مهام عملة وإحالة طبيب الوحدة الصحية بالقرية للتحقيق لعدم تواجده أو تواجد أى من العاملين بها .

وفي لفته إنسانية لمحافظ الفيوم أصدر توجيهات لرئيس مركز ومدينة طامية بمنح كشك لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ليساعد علي تربية أسرته ومواجهة متطلبات الحياة الضرورية.

" frameborder="0">