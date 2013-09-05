سيف بن زايد يبعث برقية مواساة إلى نظيره المصري

بعث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أدان فيها الجريمة الارهابية التي استهدفت موكبه اليوم الخميس.

وأعرب سموه خلالها عن بالغ مواساته لضحايا الجريمة سائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه.

وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وقوف دولة الامارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في تصديها للإرهاب بكافة صوره واشكاله.

وفيما يلي نص البرقية ..

> " أخي اللواء محمد إبراهيم – وزير داخلية جمهورية مصر العربية الشقيقة.. بمزيد من مشاعر الأسف البالغ نعرب لكم عن استنكارنا الشديد للاعتداء الإرهابي الغاشم والجبان الذي لم يحاول النيل من شخصكم الكريم فحسب بل استهدف سلامة وأمن واستقرار الشقيقة مصر وسعى بكل خسة ودناءة إلى العبث بمقدرات شعبها العظيم وعرقلة مسيرة البناء التي وضعتها خريطة الطريق للعبور بشعب مصر الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار.. ونحن إذ نواسي ذوي المصابين فإننا على ثقة تامة بأن مصر برجالها الأوفياء لن تنحني أمام تلك الأعمال الظلامية ولن يثنيها أولئك الجبناء عن تحقيق تطلعات الملايين كما نؤكد تضامن دولة الإمارات ووقوفها الدائم والصادق إلى جانب شعب مصر الشقيق بكافة أشكال الدعم حتى تعود أرض الكنانة الى مكانتها التاريخية والإقليمية.. أخي العزيز.. دمتم بخير وسلامة ووفقكم الله لما فيه رفعة بلدكم الحبيب.