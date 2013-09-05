مارجريت عازر : سقطت أقنعة الإرهاب الأسود ..ونساند الدولة ضد التطرف

أدانت مارجريت عازر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار العملية الإرهابية التى استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم صباح اليوم والتى أسفرت عن مصرع شخص وإصابة العشرات من المواطنين ورجال الشرطة بإصابات مختلفة.

وقالت عازر: سقطت الأقنعة عن جماعات الإرهاب السياسي التى تريد جر البلاد لنفق الإغتيالات وتصفية المسئوليين والسياسيين، وترويع جموع الشعب المصرى ، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تخوض حرباً ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة التى تريد إما حكم مصر وإما حرقها.

وأكدت عازر أن استهداف وزير الداخلية عن طريق السيارات المفخخة فى قلب العاصمة يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين قرروا العودة لممارسة أساليبهم الدموية التى طالما حاولوا أن يوهموا الشعب المصرى انهم تراجعوا عنها.

ودعت الدولة المصرية والحكومة والجهاز الأمنى بتعقب خلاياً الإرهاب وتقديم المتورطين والممولين والمخططين للمحاكمة العاجلة، وأن الشعب المصرى سيكون داعماً ومسانداً للأمن المصرى فى حربة على الإرهاب .