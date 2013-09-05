الجهاد الديموقراطي يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية

أدانت حركة الجهاد الديمقراطى الحادث الإرهابى الجبان الذى تعرض له موكب وزير الداخلية و الذى تسبب فى قتل وإصابة أبرياء و أعاد للذاكرة أحداث العنف والإرهاب الأسود من قتل و سفك لدماء المصريين و الأجانب .

و أضاف البيان : نحن نقول لهم لن تنفعكم سياراتكم المفخخة و لن يستطيع ايا كان من يفجر هذه القنابل ترويع و تخويف الشعب المصرى فقد مضى و ولى عصر الظلام .

ونطالب المسؤلين فى البلاد و على رئسهم الفريق عبد الفتاح السيسى بان يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ترويع المواطن المصرى الذى فوض سيادتكم للحفاظ على أمنه و استقراره .