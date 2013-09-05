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محافظ البحيرة يجمد العمل بكوبرى علوي للمشاة على الطريق الزراعي

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محافظ البحيرة يجمد العمل بكوبرى علوي للمشاة على الطريق الزراعي محافظ البحيرة يجمد العمل بكوبرى علوي للمشاة على الطريق الزراعي

قرر الدكتور مهندس مصطفى هدهود محافظ البحيرة تجميد العمل فى إنشاء كوبري علوي للمشاة أمام مساكن الأبعادية على الطريق الزراعى لحين الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإمكانية زيادة إمتداد الكوبري العلوي المزمع إقامته أمام مدخل مدينة دمنهور بطول 500 متر أو إمكانية إنشاء نفق أسفل الطريق الزراعى بديلاً لكوبري المشاة.

ووجه المحافظ – خلال اجتماع متابعة مشروعات الطرق والكبارى والغاز – بسرعة الإنتهاء من عمل وتخطيط محاور مرورية بديلة على جانبى الطريق الزراعى السريع عند تنفيذ الكوبري العلوي أمام مدخل مدينة دمنهور وتمهيدها ورصفها وعمل اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة لتحقيق الإنسياب المروري أثناء تنفيذ الكوبري مع الإلتزام بوضع ساعة رقمية توضح البرنامج الزمني للمشروع لسهولة المتابعة والمسائلة.

كما وجه بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير والهيئة العامة للطرق والكبارى والرى لمعاينة وتحديد الحالة الفنية وإتخاذ ما يلزم بشأن عدد أربعة كبارى (التفتيش بحرى ـ المهدية ـ كوم الحويجى ـ رأس الترعة) أعلى ترعة النوبارية.

وطالب هدهود بسرعة البدء فى تنفيذ توصيل خط مياه الشرب لمصانع الغاز بإدكو، وقيام شركة الغاز بتوصيل ومد المواسير إلى بداية المنازل التى لم يدخل بها الغاز بحى شبرا بدمنهور تمهيدا لأعمال الرصف.

أ ش أ

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