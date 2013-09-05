محافظ كفر الشيخ يعتمد تعيين رؤساء المدن الجدد ويطيح بالإخوان

إقالة رئيسي إدارة مصيف بلطيم وبيلا لانتمائهما لـ"الحرية والعدالة"

كتب : كرم القرشي منذ 42 دقيقة

أصدر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، عدة قرارات بشأن تعيين ونقل رؤساء مراكز ومدن بالمحافظة، حيث أقال رئيس إدارة مصيف بلطيم لانتمائه لحزب الحرية والعدالة، وعين ثلاث لواءات، حيث أصدر القرار رقم 12352 لسنة 2013، بتكليف اللواء أحمد ماجد الطرابلسي محمد نظمي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، والقرار رقم 12353 بتكليف اللواء أحمد بسيوني محمد زيد للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 12365 بتكليف اللواء أشرف محمد رجب الدماطي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وقرارا بنقل عبد الخالق إسماعيل عبد الخالق غنيم من العمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والمهندس السعيد عطية عبدالله من العمل نائبا لرئيس مدينة مصيف بلطيم، للعمل رئيسا لمدينة مصيف بلطيم، ومحمد عبد الحميد عنتر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا للعمل بديوان عام المحافظة، وفادي عبد الفضيل إسماعيل قاسم، رئيس مدينة مصيف بلطيم للعمل بديوان عام المحافظة.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف سيد أحمد نافع من القيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس وعودته إلى عمله الأساسي.

فيما قوبلت حركة التنقلات بانتقادات واسعة من بعض القوى السياسية، وأبدوا اعتراضهم على قرار نقل فادي شميس، الذي أثبت كفاءته في العمل بالمصيف، حسب وصفهم.

فيما انتقد البعض تعيين ثلاث لواءات تابعين للقوات المسلحة، واصفين ذلك بأنها "عسكرة" للمحافظة، مع غياب الشباب في تعيينات المحليات.