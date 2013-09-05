حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى": احذرى دبابيس الطرحة تنقل فيروس "سى"

أكد الدكتور أحمد الجويلى صيدلى منسق حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى" أنه مع التقدم العلمى والتكنولوجيا الطبية والتوعية أصبح من السهل جدا الوقاية من أى مرض أيا كان، وبالحديث عن فيروس "سى" فإن أكثر الطرق التى ينتقل بها المرض "عن طريق الدم".

وفى كثير من الأحيان تكون الإصابة بهذا الفيروس عند زيارة طبيب الأسنان على وجه الخصوص لذلك يجب عليك التأكد من التعقيم الجيد للأدوات التى يتم استخدامها معك، لأن طبيب الأسنان يستخدم الأدوات من فم مريض إلى أخر لذلك انتبه جيدا وتأكد من أنها لا تزال "خارجة من فرن التعقيم".

وحذر الجويلى من استخدام الأدوات الشخصية للأخريين حتى وإن كان قريبا منك فلا تستخدم أمواس الحلاقة، أو أدواتها على وجه التحديد، أو استخدام فرشاة الأسنان أو القصافة، وإذا ذهبت إلى محلات "الكوافير أو الحلاقة" لا تستخدم أدوات أى شخص أخر، وتأكد من أن الأمواس المستخدمة فى تلك المحلات غير مستخدمة.

وحذر الجويلى من تناقل دبابيس الطرحة بين الفتيات وعلى وجه الخصوص غير المعروفين، فقد تكون مصابة بالمرض وتنقله لك عن طريق العدوى

كما حذر الجويلى الآباء من التنبيه على أبناءهم بعدم اللعب بالأدوات الحادة الملقاة فى الشوارع، أو أى شىء يمكن أن يتسبب فى جروح لهم، تجنب إجراء الحجامة عند أشخاص غير موثوق فيهم، أو لا تعرفهم لأن أغلب أدواتهم لا تمر بالتعقيم اللازم لحمايتك، بالإضافة إلى أن الحجامة فى الأساس تستلزم عمل جرح بالجسم وخروج دماء.