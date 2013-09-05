دراسة: عمليات الـ"كتاراكت" تزيد من العمر الافتراضى للمرضى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من أستراليا عن معلومات جديدة ومثيرة تهم الأشخاص المصابين بمرض الكتاراكت cataract أو المياه البيضاء، أحد أبرز الأمراض التى تصيب العين وترفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بالعمى.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الكتاراكت أو المياه البيضاء، والذين خضعوا لعملية جراحية علاجية لتحسين الرؤية غالباً ما يعيشون أطول بشكل افتراضى مقارنة بمرضى المياه البيضاء الذين لم يخضعوا لهذه العملية، وما زالوا يعانون من اضطرابات فى الرؤية.

وشملت الأبحاث 354 شخصاً، يبلغ أعمارهم 49 عاما أو أكبر، وذلك فى الفترة من 1992 إلى عام 2007، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين خضعوا لعمليات الكتاراكت انخفضت فرص ومعدلات وفاتهم بالأمراض المختلفة على المدى البعيد بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لتلك العملية.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن السبب وراء ذلك غير معروف، إلا أنه يتوقع أن العملية ساهمت فى حدوث تحسينات فى الحالة الجسدية والعاطفية، وزيادة الثقة بالنفس والتفاؤل لدى المرضى عقب الاعتماد على أنفسهم بشكل كامل والقدرة على تناول الأدوية وقراءتها بشكل صحيح، وبالتالى تقل احتمالات تناول الأدوية الخاطئة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " American Academy of Ophthalmology "، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع من شهر سبتمبر الجارى.