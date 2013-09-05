أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: عمليات الـ"كتاراكت" تزيد من العمر الافتراضى للمرضى

Google+ Print
دراسة: عمليات الـ"كتاراكت" تزيد من العمر الافتراضى للمرضى دراسة: عمليات الـ"كتاراكت" تزيد من العمر الافتراضى للمرضى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من أستراليا عن معلومات جديدة ومثيرة تهم الأشخاص المصابين بمرض الكتاراكت cataract أو المياه البيضاء، أحد أبرز الأمراض التى تصيب العين وترفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بالعمى.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الكتاراكت أو المياه البيضاء، والذين خضعوا لعملية جراحية علاجية لتحسين الرؤية غالباً ما يعيشون أطول بشكل افتراضى مقارنة بمرضى المياه البيضاء الذين لم يخضعوا لهذه العملية، وما زالوا يعانون من اضطرابات فى الرؤية.

وشملت الأبحاث 354 شخصاً، يبلغ أعمارهم 49 عاما أو أكبر، وذلك فى الفترة من 1992 إلى عام 2007، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين خضعوا لعمليات الكتاراكت انخفضت فرص ومعدلات وفاتهم بالأمراض المختلفة على المدى البعيد بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لتلك العملية.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن السبب وراء ذلك غير معروف، إلا أنه يتوقع أن العملية ساهمت فى حدوث تحسينات فى الحالة الجسدية والعاطفية، وزيادة الثقة بالنفس والتفاؤل لدى المرضى عقب الاعتماد على أنفسهم بشكل كامل والقدرة على تناول الأدوية وقراءتها بشكل صحيح، وبالتالى تقل احتمالات تناول الأدوية الخاطئة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " American Academy of Ophthalmology "، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع من شهر سبتمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365