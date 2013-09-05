قطر تدين محاولة اغتيال وزير الداخلية: عمل إجرامي يتناقض مع القيم الإنسانية

مصدر بالخارجية القطرية: ندعو الجميع لضبط النفس والابتعاد عن الانتقام وتصفية الحسابات

كتب : الأناضول الخميس 05-09-2013 17:59

أدانت قطر محاولة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، في مدينة نصر، مجددة دعوتها لحل أي خلاف سياسي بالحوار.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "إدانة واستنكار" بلاده لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري.

وقال المصدر، إن "دولة قطر إذ تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتناقض مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل سابقة خطيرة، فإنها تدعو كل الإخوة المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم".

وأوضح المصدر أن هذه المرحلة "تستدعي التوافق والتآزر والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الثأر والانتقام وتصفية الحسابات".

ودعا المصدر المسؤول إلى "حل أي خلاف سياسي بالحوار، حفاظًا على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية لمواطنيهم"، مجددًا مواقف بلاده الثابتة "بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره أيًا كان مصدره".