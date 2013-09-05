منصور يستقبل رئيس وزراء ليبيا.. ويبحث إعادة إعمارها

اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين.. ومنصور: ليبيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر

كتب : أحمد البهنساوي الخميس 05-09-2013 18:01

استقبل المستشار عدلي منصور، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، علي زيدان رئيس وزراء ليبيا.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، إنه قد شارك في اللقاء من الجانب الليبي محمد عبدالعزيز وزير الخارجية، وسفير ليبيا بالقاهرة، كما شارك من الجانب المصري كل من د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، ود.مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيلها لما فيه مصلحة الشعبين، وعبر رئيس الوزراء الليبي عن تطلع بلاده لإسهام مصر في عملية إعادة الإعمار في ليبيا، لما تتمتع به العمالة المصرية من سمعة جيدة في ليبيا، موضحًا أن عدد التأشيرات الليبية الممنوحة للمصريين بلغ (2 مليون تأشيرة) منذ ثورة 25 يناير.

من جانبه، أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أن ليبيا تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وأن مصر ستقدم كل ما لديها من عون ممكن للشعب الليبي في مسيرته لإعادة الإعمار.

ووجّه منصور، خلال اللقاء، تعليماته للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بالاستجابة لأي احتياجات ليبية في هذا الصدد، مثمنًا التوجه الليبي تجاه الاستعانة بالخبرات والشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار في ليبيا.