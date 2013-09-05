وزير الطيران يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل التعاون المشترك

كتب : أ ش أ الخميس 05-09-2013 18:02

بحث المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران، اليوم مع محمد الظاهري سفير الإمارات في القاهرة، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد وزير الطيران تقديره وتقدير المصريين لموقف الإمارات تجاه مصر، وتأييدها للخطوات التي تتخذها الحكومة في مسار الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.

وعرض فاضل على السفير الإماراتي إمكانات الخريجين المصريين في مجال الطيران المدني، بهدف تيسير حصولهم على فرص عمل في قطاع الطيران الإماراتي، في ظل التوسع الكبير لهذا القطاع، خاصة أن الخريجين مؤهلين حسب المواصفات المطلوبة من الشركات الإماراتية.

من جانبه، جدد الظاهري تأكيد الدعم الإماراتي الكامل لمصر حكومة وشعبا، وأن مصر هي قلب العروبة النابض الذي لابد أن يكون محور الاهتمام والرعاية، وأن جميع الإمكانات والخبرات الإماراتية في جميع المجالات وخاصة الطيران المدني، متاحة لمصر للاستفادة منها بدون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن الإمارات تقف جنبا إلى جنب مع الشعب المصري في توجهه نحو بناء مصر الجديدة.