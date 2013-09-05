“سوزان دياز” أول رئيسة وزراء تحكم الأندلس

اختار برلمان المقاطعة، بمدينة أشبيلية، السياسية الاشتراكية سوزان دياز رئيسة وزراء جديدة في المنطقة التي تقع جنوب إسبانيا. وتتولى دياز (39 عاما) الحكم في المقاطعة خلفا لخوسيه أنطونيو غرينيان المقرب من حزبها بعد أن أعلن استقالته.

وتعد هذه هى المرة الأولى في تاريخ مقاطعة الأندلس جنوب إسبانيا تتولى امرأة الحكم إثر اختيار البرلمان للسياسية الاشتراكية سوزان دياز (39 عاما) رئيسة وزراء جديدة للمقاطعة التي يقطنها 8.4 مليون نسمة وتعد معقلا لليساريين في إسبانيا.

ولا يحكم الاشتراكيون إلا مقاطعة الأندلس (8.4 مليون نسمة) جنوب إسبانيا بالإضافة إلى مقاطعة أستوريا في شمال البلاد. وتعرضت حكومة مقاطعة الأندلس التي تعد معقلا لليساريين في إسبانيا منذ عدة أشهر لفضيحة فساد مثلت هزة كبيرة لها. ويحقق الجهاز القضائي بالمقاطعة في تهم ضد ساسة وموظفين بارزين بشأن اختلاسات وصلت قيمتها لملايين اليوروهات. وكان غرينيان برر استقالته بدوافع شخصية.

د. ب .أ