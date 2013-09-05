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بالصور..ضبط 46 الف قرص مخدر بحوزة عاطل بالدقهلية

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بالصور..ضبط 46 الف قرص مخدر بحوزة عاطل بالدقهلية بالصور..ضبط 46 الف قرص مخدر بحوزة عاطل بالدقهلية

ضبط 46 الف قرص مخدر بحوزة عاطل بالدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط سائق وبحوزتة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة أثناء تسليهم لأحد الأشخاص.

تلقى اللواء سامى الميهى مديرأمن الدقهلية أخطارامن قسم مكافحة المخدرات بالمديريه بورود معلومات تفيد قيام أحمد السيد أحمد 40سنة عاطل – ومقيم شارع محمد فتحى قسم أول المنصوره والسابق إتهامه فى القضيه رقم 16834 جنايات قسم شرطة أول المنصوره لسنة 2013م [ مخدرات ] بمزاولة نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدره.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه أثناء تواجده بشارع عبدالمنعم رياض – قسم ثان المنصوره وبرفقته رمضان الدسوقى عبده 50سنةموظف – ومقيم بناحية الخياريه – مركز المنصوره أثناء قيامهما بتسليم كميه من الأقراص المخدره بلغت إجمالها  46 ألف قرص  لعقار التامول المخدرلكلاً من العربى محمد شاور 48سنة عامل وتامر جمال محمد 39سنة عاطل يقيمان جديله – قسم ثان المنصوره أثناء إستقلالهما السياره رقم د ر ط 9734 .

 

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