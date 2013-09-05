بالصور| شيرين تلعب "إكس بوكس" في استراحة تسجيل ألبومها

كتب : هشام أمين الخميس 05-09-2013 18:40

تكسر المطربة شيرين عبد الوهاب حالة التوتر العصبي اثناء تسجيل لأغاني ألبومها الجديد لتلعب لعبتها المفضلة "الإكس بوكس" مع احد أصدقائها.

ونشر أمس الموزع الموسيقى توما صور له مع شيرين وهو يلعب معها لعبة "الإكس بوكس" .

وتتعاون شيرين فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين ومن الملحنين محمد النادي، محمد يحيى، وليد سعد، خالد عز، إيهاب عبد الواحد، عمرو مصطفى، بلال الزين، ومدين، ومن الموزعين توما وحسن الشافعي وأحمد إبراهيم وبلال الزين.