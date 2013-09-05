تعيين قيادي من الوطني المنحل رئيسا لحي غرب شبرا الخيمة

القوى السياسية بالقليوبية ترفض القرار.. وتؤكد: عودة للوراء

كتب : حسن صالح منذ 32 دقيقة

أصدر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، مساء اليوم، قرارا بتعيين المهندس مصطفى أبو حجر مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية وأمين شؤون العضوية للأمانة العامة للحزب الوطني المنحل بالقليوبية، بمنصب رئيس حي غرب شبرا الخيمة بدلا من السيد أمين الذي أقاله المحافظ بسبب سوء حالة النظافة بالحي.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة بين القوى الثورية والسياسية بالمحافظة ومدينة شبرا الخيمة بسبب انتماء أبوحجر للنظام الأسبق؛ حيث كان كادرا كبيرا في الحزب الوطني المنحل وكان موقعه يتيح له اختيار أعضاء المحليات ومجلسي الشعب والشورى، وتعيينه في هذا المنصب يعد نكسة لثورتي 25 يناير و30 يونيو؛ حيث اعتبرته القوى السياسية عودة للوراء وبداية لعودة الفلول المشهد من جديد.

من جانبه، أكد أبوحجر، في تصريحات صحفيىة، أنه يمتلك خطة زمنية للنهوض بحي غرب شبرا الخيمة والاهتمام بالنظافة والبيئة، واستخدام الإمكانات المتاحة للحي من معدات وقوى بشرية، ومتابعة كافة شركات المتعهدين من أجل تنفيذ كل بند من بنود التعاقد، موضحا أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأكد أبوحجر أن هناك هيكلة للقطاعات والإدارات التي لم تقم بعمالها على أكمل وجه، ووعد أبناء حي غرب شبرا الخيمة أن خلال الأيام المقبلة ستشهد شوارع وميادين شبرا الخيمة طفرة في النظافة وإزالة الإشغالات وإخلاء الطروقات من الباعة الجائلين.