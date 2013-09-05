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شركات سياحة عالمية بمصر: محاولة اغتيال وزير الداخلية ستؤثر سلبا على نشاطنا

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شركات سياحة عالمية بمصر: محاولة اغتيال وزير الداخلية ستؤثر سلبا على نشاطنا شركات سياحة عالمية بمصر: محاولة اغتيال وزير الداخلية ستؤثر سلبا على نشاطنا

كتب : الأناضول منذ 31 دقيقة

قال مسؤولون في شركات سياحية عالمية تعمل في ، إن تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمحاولة اغتيال اليوم، سيكون له آثار سلبية على قرار شركات دولية باستئناف رحلاتها إلى مصر.

وجمدت شركتا "توماس كوك" الإنجليزية، و"توى" الألمانية ، وهما من كبريات شركات السياحة العالمية، رحلاتهما لمصر مطلع أغسطس الماضي حتى 15 سبتمبر الجاري.

ومدت شركة "توي" وقف رحلاتها لمصر إلى 29 سبتمبر، بعد أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى منتجعات البحر الأحمر، فيما ينتظر أن تحسم "توماس كوك" موقفها اليوم، بحسب وكلاء للشركة العالمية في مصر.

وقال هاني الشاعر، عضو مجلس الإدارة في شركة "بلوسكاي" المصرية، وكيل شركة "توماس كوك"، إن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال سيكون له آثار سلبية على قرار الشركة العالمية باستئناف الرحلات لمصر بعد منتصف سبتمبر الجاري .

وأضاف الشاعر: "لم تبلغنا توماس كوك حتى الآن بقرارها، إلا أن الحادث الذي تعرض لها الوزير سيصب في اتخاذ قرار بمد وقف الرحلات الوافدة للبلاد لحين استقرار الأوضاع".

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