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منسق "6 أكتوبر": موجة الاغتيالات لن تتوقف إذا ظلت يد الحكومة مرتعشة

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منسق "6 أكتوبر": موجة الاغتيالات لن تتوقف إذا ظلت يد الحكومة مرتعشة منسق "6 أكتوبر": موجة الاغتيالات لن تتوقف إذا ظلت يد الحكومة مرتعشة
العزبي يتهم "الإخوان" بمحاولة اغتيال "إبراهيم".. ويطالب بحل التنظيم والقبض على أعضائه

كتب : سهاد الخضرى منذ 18 دقيقة

اتهم محمد العزبي، منسق عام حركة 6 أكتوبر، تنظيم الإخوان وأنصاره بالوقوف وراء محاولة "الاغتيال الإرهابية" التي تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مطالبًا بإصدار قرار حل لتنظيم الإخوان والقبض الفوري على جميع أعضائها بتهمة الانضمام لـ"تنظيم إرهابي مسلح"، بحسب تعبيره.

وأكد العزبي، أن "تلك الموجة لن تنتهي إذا ظلت يد الحكومة مرتعشة ومترددة في اتخاذ قرار الحل، كما طالب بمصادرة جميع ممتلكات تلك الجماعة وأموال قياديها وإصلاح كل ما تم تخريبه من تلك الأموال".

كما طالب العزبي من وصفهم بـ"مُدعي المصالحة" بالكف عن ترويج هذا المصطلح، لأنه لا يجوز نهائيًا التصالح مع "جماعات الإرهاب"، ولن يقبل شعب مشاركتهم في الحياه السياسية نهائيًا.

وطالب العزبي بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني فورًا وبدون أي إبطاء، حيث لن يقبل شعب مصر وجودهم مرة أخرى على الساحة السياسية.

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