بالفيديو والصور..برلمان شباب وطلائع بكفر الشيخ ينظم حملة بمشاركة الشرطة عن فيرس”سي”

نظم اليوم الخميس شباب برلمان الطلائع وبرلمان شباب كفر الشيخ حملة توعية عن فيرس “سي ” جابت الحملة جميع ضواحي مدينة كفر الشيخ والمناطق الشعبية و المناطق العشوائية وستنطلق خلال الأسبوع القادم إلى قرى ومدن المحافظة .

شارك في الحملة مجموعة من الأطباء الشباب المتخصصين في أمراض الباطنة والمتوطنة وغيرها من مديرية الشئون الصحية.

وأكد محمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن برلمان شباب وطلائع المحافظة أطلقوا حملة توعية عن فيرسc وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية ومركز الإعلام بالمحافظة تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ.

جاءت الحملة استجابة لبرنامج مانشت الذي يذيعه الأستاذ جابر القرموطي الذي تناول في حلقتين منفصلتين عن فيرس “سي” بالمحافظة وتقرير أعده مراسل القناة محمد فتحي من داخل مركز أبحاث وعلاج الكبد بكفر الشيخ .

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