بالصور.. إزالة العبارات المسيئة للجيش من كورنيش الإسكندرية

استكملت حملة مصريين ضد الفساد، ثانى فعاليتها أمام مسرح محمد عبد الوهاب بمنطقة الشاطبى بمدينة الإسكندرية، عصر اليوم الخميس، حيث تم تجميل وتطوير أهم المعالم السياحية والأثرية بالمدينة الساحلية.

بينما تجمع العشرات من شباب الحملة ويحملون الفرش والألوان البيضاء لإزالة ما كتب من إساءة للجيش، ومسح بعض الإعلانات من حوائط المسرح، بينما رفع المشاركون خلال مشاركتهم صور للفريق "عبدالفتاح السيسى"، والأعلام المصرية، وتجمهر سائقو السيارات والمارة فى تحية الشباب وتشجيعهم وبث روح البطولة والشجاعة فى قلوبهم.

من جانبه أكد عبد المالك الشرصى، أحد مؤسسى الحملة، على ضرورة التجمع على قلب رجل واحد من أجل هذا الوطن العظيم الذى، يحتاج إلى أبنائه المصريين الشرفاء من هذا الوطن، وأن حملتنا لكل المصريين من أجل الحفاظ على المنشآت العامة والمؤسسات الحكومية وإظهار المعالم الأثرية بالمدينة الساحلية معبر السائحين.

فيما قال أحمد عوض، المتحدث الإعلامى للحملة، إنهم اليوم أزالوا كافة العبارات الإخوانية ضد جيش مصر، وعودة مسرح محمد عبد الوهاب لمكانته الطبيعية.