شركة تأمين صحى ألمانية تقترح علاج مرضى السرطان فى مراكز متخصصة فقط

أكدت شركة "إيه أو كى"، للتأمين الصحى فى ألمانيا، أن علاج مرضى السرطان فى مراكز متخصصة فقط هو الخيار الأمثل لتحسين فرص مداواة هؤلاء المرضى.

وجاء فى تقرير الشركة لعام 2013 عن مرضى السرطان أن العدد الأكبر من مرضى سرطان الثدى (80%) فقط، هم الذين يتلقون العلاج فى أحد المراكز العلاجية المتخصصة.

وبحسب التقرير، فإن عدد متلقى العلاج من سرطانات أخرى مثل سرطان البروستاتا وسرطان الرئة مقارنة بالثلث فى حالة مرضى سرطان الأمعاء.

وقال "جونتر فيلترمان"، اليوم الخميس، فى برلين، إن هذا التدنى فى نسبة متلقى العلاج من الأمراض السرطانية فى المستشفيات المتخصصة "ربما يمثل مشكلة على مستوى ألمانيا".