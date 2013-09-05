إعلام وزارة الداخلية يشكل غرفة لإدارة الأزمة والتواصل مع الصحفيين والمراسلين

شكل المركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية غرفة عمليات للتواصل مع الصحفيين والمراسلين المصرين والأجانب وذلك فى أعقاب الحادث الإرهابى الذى استهدف موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم الخميس.

وشهد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية توافد العديد من الصحفيين والمراسلين لمتابعة تطورات الحادث الإرهابى والوقوف على ملابساته حيث قامت إدارة المركز بإمدادهم بكل المعلومات والبيانات الصحفية أولا بأول، وهو ما ساعد على نشر المعلومات الحقيقية حوله بشفافية مطلقة وسرعة لطمأنة المواطنين.

كما شهد المركز اتصالات عديدة من مراسلى بعض وكالة الأنباء العالمية للحصول على تفاصيل الحادث الإرهابى ومن بينها وكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة رويترز للأنباء ووكالة الأنباء اليابانية.

وقام اللواء هانى عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، والعميد أيمن حلمى مدير إدارة الإعلام، والعميد علاء محمود مدير إدارة الإنتاج الإعلامى، والعميد حاتم فتحى مدير إدارة العلاقات الدولية، والعقيد محمد المنادى مدير المركز الإعلامى، بالرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين، وذلك بالتنسيق مع اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات.

من جهتهم، أثنى جميع الصحفيين والمراسلين الذين توافدوا على مركز الإعلام الأمنى، على جهود كل الضباط والأفراد العاملين به، وتعاونهم المثمر معهم من أجل مساعدتهم على أداء رسالتهم الصحفية والإعلامية.

أ ش أ