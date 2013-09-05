خبير أمني :سيارة”السيسى” أنقذت وزير الداخلية من الإغتيال..والعملية خطط لها الإخوان

أكد الخبير الأمنى اللواء مجدى بسيونى أن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ليست مفاجئة، وكانت متوقعة منذ فض اعتصام رابعة العدوية ، واستشهد اليسوني بكلام صفوت حجازى بأنه أنه سينتقم من وزير الداخلية.

وأضاف أن وزير الداخلية كان يتوقع اغتياله وقد أفصح عن ذلك في مؤخراً، وهو ما دفع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، أن يرسل له سيارته المصفحة التى كانت سبب نجاة الوزير.

إلى ذلك رجح بسيونى قيام الجماعات الإسلامية والجهادية والتكفيريين بتنفيذ العملية عبر تمويل إخوانى بعد أن استعانوا بالجهاديين وعناصر من حماس.

وأكد أن مثل هذه الإغتيالات تعد نوعاً من التصعيد وبأسلوب متطور ولا بد أن يواجه بتصعيد في الإجراءات الأمنية، ومنها تشديد حالة الطوارئ بحيث لا يسمح بالمسيرات بأي شكل من الاشكال.