روسيا والصين توقعان اتفاقا بمليارات الدولارات للتعاون في قطاع الغاز

وقعت روسيا والصين سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية متضمنه وثيقة بمليارات الدولارات تمهد الطريق أمام تصدير الغاز الطبيعي.

جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بنظيره الصيني أكسي جينبانج اليوم الخميس في قمة العشرين بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية أن شركة غازبروم الروسية والشركة الصينية التعاونية الوطنية للبترول وقعتا البنود الرئيسية في التعاون طويل المدى،والذي بموجبه تمد روسيا الصين ب 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي.

وتشمل الشروط على بداية توريد الغاز وحجمه والأسعار والسبل المضمونة للسداد، وكذلك تشمل محطة نقل الغاز.

وذكرت شركة جاز بروم أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع ببداية العام القادم، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لإنشاء خط أنابيب روسي إلى الصين بحلول عام 2018.

أ ش أ