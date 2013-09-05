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مانشستر يونايتد يحتفظ بناني 5 سنوات

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مانشستر يونايتد يحتفظ بناني 5 سنوات مانشستر يونايتد يحتفظ بناني 5 سنوات

احتفظ مانشستر يونايتد الإنجليزي بخدمات جناحه البرتغالي لويس ناني لمدة 5 سنوات آخرين بعد أن جدد عقده مع الشياطين الحمر يوم الخميس.

وكانت تقارير قد ربطت ناني بالرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد جلوسه على دكة البدلاء في آخر موسم.

وقال ناني بعد التجديد "اللعب في مانشستر يونايتد لطالما كانت تجربة رائعة لي، عندما جئت للفريق لم أكن أتوقع هذا النجاح".

وأضاف "أنا سعيد جدا أن المدير الفني أظهر ثقته بي وأتطلع لمساعدة الفريق على المنافسة على الألقاب هذا الموسم".

وكان ناني قد انضم لمانشستر يونايتد عام 2007 قادما من سبورتنج لشبونة وتوج مع الفريق بأكثر من بطولة أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2008.

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