مركز حقوقي يطالب بعدم اللجوء الى الاجراءات الاستثنائية بعد محاولة إغتيال وزير الداخلية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف بصفة عامة ، كما يعرب عن ادانته لمحاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، المركز يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري وزير الداخلية المصري ، صباح اليوم الخميس 5/9/2013 بالقرب من منزله بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر بالقاهرة، ، اثناء مرور موكبه في طريقه الى مكتبه في وزارة الداخلية، والذي أسفر ووفقا للتصريحات الرسمية المبدأية عن مقتل مقتل شخصين، واصابة 4 اشخاص آخرين .

وطالب السلطات المصرية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة ، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة .، وعدم اللجوء لتدابير استثنائية .

وأستنكر المركز أن يكون هذا الفعل الاجرامى هو التنفيذ العملى للتهديدات التى سبق وأن اطلقها بعض عناصر الاسلام السياسيى وجماعة الاخوان المسلمين ، فى إطار الصراع السياسي على السلطة والذي تشهده مصر الآن ، والذي يعيد الى الأذهان موجات العنف المسلحة لجماعات الاسلام السياسي والذي شهدته مصر في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1997 والتى استهدفت السياح الأجانب ورجال الشرطة وطالت المدنيين في سلسلة اعمال تفجيرية بعبوات ناسفة ، وصفت بالأعنف في تاريخ مصر الحديث .

واشار المركز الى أن مثل هذه النوعية من الجرائم ، لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الاطلاق ، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال من الأحوال . وانها تمثل اعمالا اجرامية تخضع لأحكام القانون الجزائي ، ولا يجب أن تكون دافعا للحوار السياسي الذي تشهده مصر الآن .