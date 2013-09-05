أخبار عاجلة

استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مركز حقوقي يطالب بعدم اللجوء الى الاجراءات الاستثنائية بعد محاولة إغتيال وزير الداخلية

Google+ Print
مركز حقوقي يطالب بعدم اللجوء الى الاجراءات الاستثنائية بعد محاولة إغتيال وزير الداخلية مركز حقوقي يطالب بعدم اللجوء الى الاجراءات الاستثنائية بعد محاولة إغتيال وزير الداخلية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف بصفة عامة ، كما يعرب عن ادانته لمحاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، المركز يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري وزير الداخلية المصري ، صباح اليوم الخميس 5/9/2013 بالقرب من منزله بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر بالقاهرة، ، اثناء مرور موكبه في طريقه الى مكتبه في وزارة الداخلية، والذي أسفر ووفقا للتصريحات الرسمية المبدأية عن مقتل مقتل شخصين، واصابة 4 اشخاص آخرين .

وطالب السلطات المصرية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة ، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة .، وعدم اللجوء لتدابير استثنائية .

وأستنكر المركز أن يكون هذا الفعل الاجرامى هو التنفيذ العملى للتهديدات التى سبق وأن اطلقها بعض عناصر الاسلام السياسيى وجماعة الاخوان المسلمين ، فى إطار الصراع السياسي على السلطة والذي تشهده الآن ، والذي يعيد الى الأذهان موجات العنف المسلحة لجماعات الاسلام السياسي والذي شهدته مصر في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1997 والتى استهدفت السياح الأجانب ورجال الشرطة وطالت المدنيين في سلسلة اعمال تفجيرية بعبوات ناسفة ، وصفت بالأعنف في تاريخ مصر الحديث .

واشار المركز الى أن مثل هذه النوعية من الجرائم ، لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الاطلاق ، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال من الأحوال . وانها تمثل اعمالا اجرامية تخضع لأحكام القانون الجزائي ، ولا يجب أن تكون دافعا للحوار السياسي الذي تشهده مصر الآن .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم