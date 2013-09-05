ناشط حقوقي يطالب بحزمة جديدة من الاجراءات الامنية بسبب الإرهاب

طالب عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان كل من الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى و الاجهزة الامنية بحزمة جديدة من الاجراءات المشددة والضرب بيد من حديد على المدبرين لحوادث العنف والارهاب والجماعات التى تقف ورائهم ، وتوسيع دائرة الاشتباه ضدهم ، وأعادة قرارت الاعتقال ضد المتورطين من الجماعات المسلحة والجهادية والتكفيرية ، لن مصر أصبحت فى مرمى الخطر الشديد ، بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم والتى يخشى من تكرارها مع شخصيات عامة بسبب مواقفها .

كما طالب حجاب فى تصريح صحفى الاجهزة الامنية باتخاذ تدابير أمنية اكثر حسما ضد جماعات العنف المسلح ووقف المظاهرات التى يتم استغلالها لارهاب المواطنين وترويعهم وتخويف الحكومة ،وملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات.

وشدد عماد حجاب على الاهمية القصوى لظهور الدولة المصرية بموقف قوى يحمى المجتمع وحياة المواطنين الابرياء والتصدى لأستهداف المسؤلين والسياسين بمحاولات الاغتيال ، بدلا من حالة الضعف الذى تظهر عليها الحكومة ويؤدى الى عودة شبح التفجيرات الانتخارية والعبوات الناسفة مرة اخرى لأنه لابديل عن حماية مصر من اية محاولة لتركيعها عن طريق الارهاب الاسود .

وطالب حجاب الحكومة بالتوقف عن طرح مبادرات المصالحة مع جماعة الاخوان ومحاولة دمجهم فى الحياة السياسية بعد أن استخدموا العنف والارهاب سبيلا لهم لوجود دلائل بان الشعب المصرى بدا يضيق ذرعا بتلك المبادرات التى لايتم الاستجابة لها ومحاولة جماعة الاخوان فرض إرادتها وشروطها التعجيزية على الشعب كله لأسقاط مصر وتمزيقها .