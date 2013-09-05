عضو بالمصرى الديمقراطى: التحالف الوطنى لدعم الشرعية يضم كل التنظيمات الإرهابية

استنكر هلال عبد الحميد عضو الكتب السياسي للمصرى الديمقراطى محاولة اغتيال وزير الداخلية.

وقال عبدالحميد ان الجماعة اعدت نفسها طوال حكم مرسي وسلحت اعدادا غفيرة من اعضائها للاستمرار في السلطة وشدد عبد الحميد على ان التحالف الوطني لدعم الشرعية يضم كل التنظيمات الارهابية بما فيها تنظيم القاعدة.

وطالب عبدالحميد الداخلية بضبط النفس والاستمرار في الالتزام باحكام القانون في القبض والتفتيش مع اعادة فحص اعضاء تنظيم الجماعة الاسلامية واضاف عبدالحميد ان هذه الاحداث قد تضطر الحكومة لمد حالة الطواريء لشهر اخر مشيرا الى ان القانون العادي قادر على ملاحقة كل الخارجين عليه .

وطالب عبدالحميد بحل جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية وكل احزاب تحالف ما يسمى بدعم الشرعية .