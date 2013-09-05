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” منصور ” يناقش مع رئيس الوزراء الليبي العلاقات الثنائية والمصالحة بين الشعبين

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” منصور ” يناقش مع رئيس الوزراء الليبي العلاقات الثنائية والمصالحة بين الشعبين ” منصور ” يناقش مع رئيس الوزراء الليبي العلاقات الثنائية والمصالحة بين الشعبين

إستقبل المستشار عدلى منصور اليوم بمقر رئاسة الجمهورية ، على زيدان رئيس وزراء ليبيا.

وقال بيان صادر عن الرئاسة إنه قد شارك في اللقاء من الجانب الليبي محمد عبد العزيز وزير الخارجية، وسفير ليبيا بالقاهرة، كما شارك من الجانب المصري كلٍ من د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ونبيل فهمى وزير الخارجية، ود.مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبُل تفعيلها لما فيه مصلحة الشعبين، وقد عبر رئيس الوزراء الليبي عن تطلع بلاده لإسهام في عملية إعادة الإعمار في ليبيا، لما تتمتع به العمالة المصرية من سُمعة جيدةٍ في ليبيا، موضحاً أن عدد التأشيرات الليبية الممنوحة للمصريين قد بلغ (2 مليون تأشيرة) منذ ثورة 25 يناير.

من جانبه أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على أن ليبيا تُمثل عُمقاً استراتيجياً لمصر، وأن مصر ستُقدم كل ما لديها من عونٍ ممكن للشعب الليبي في مسيرته لإعادة الإعمار.

وقد وجه منصور خلال اللقاء د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة لأي احتياجات ليبية في هذا الصدد، مُثمناً التوجه الليبي تجاه الاستعانة بالخبرات والشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار في ليبيا .

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