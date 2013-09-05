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شركة ناشيونال جاس تكرم شهداء رفح وتمنح كل أسره 15 ألف جنيه

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شركة ناشيونال جاس تكرم شهداء رفح وتمنح كل أسره 15 ألف جنيه شركة ناشيونال جاس تكرم شهداء رفح وتمنح كل أسره 15 ألف جنيه

قامت شركة ناشونال جاس بتكريم شهداء مذبحة رفح الثانية من جنود الأمن المركزى ومنح أسرهم مبلغا ماليا قيمته 15 ألف جنيه لكل أسرة، وتم تسليم المبلغ إلى أهالى الشهداء بمنازلهم بمحافظات المنوفية والقليوبية.

وقال المهندس عصام جنينة، العضو المنتدب للشركة، "إن تكريم الشهداء وأسرهم يعتبر شرفا كبيرا للشركة، فهؤلاء الشباب فقدوا أرواحهم على أيدى الإرهاب الخسيس".

وأشاد جنينة بوطنية أهالى الشهداء وقال، "إن أهالينا مستعدون للتضحية بأرواحهم وأرواح أبنائهم من أجل حماية والعبور بها إلى بر الأمان.

وأشاد بدور الجيش والشرطة فى القبض على مرتكبى حادثة رفح الثانية مطالبا بالقصاص منهم حتى يرتاح أهالى الشهداء، كما أشاد جنينة بدورهم أيضا فى محاربة الإرهاب بسيناء وتطهيرها من الخونة.

وطالب رجال العمال بالقيام بواجبهم تجاه المصريين محدودى الدخل وتطبيق المسئولية الاجتماعية، والتبرع لإنشاء مشروعات خدمية فى المحافظات المختلفة للقضاء على البطالة، وقال، "لقد لمست خلال جولتى حاجة المحافظات إلى التنمية".

وأشاد أهالى الشهداء بدور الجيش والشرطة فى القبض على مرتكب حاثة رفح، مؤكدين أن الخبر نزل على قلوبهم بردا وسلاما ولكنهم طالبوا بإعدامه فى ميدان عام، وقالوا، "لن تبرد نارنا حتى نرى المجرمين يعدمون فى ميدان عام لكى يعرف العالم كله أن دماء أبنائنا ليست رخيصة".

وأشاد أهالى الشهداء بالدعم المعنوى والمادى الذى قامت به غير أنهم طالبوا بأن تصل التنمية إلى قراهم الفقيرة، كما أشاد الأهالى بدور الجيش فى تطهير سيناء من الإرهاب الذى يخطط لهدم مصر.

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مصر 365

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