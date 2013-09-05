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وزير الخارجية يتفق مع نظيره اليونانى على تفعيل التعاون السياسى بين البلدين

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وزير الخارجية يتفق مع نظيره اليونانى على تفعيل التعاون السياسى بين البلدين وزير الخارجية يتفق مع نظيره اليونانى على تفعيل التعاون السياسى بين البلدين

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجة، نبيل فهمى، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية اليونان، إيفانجيلوس فينزيلوس، اليوم "الخميس"، تناولت العلاقات الثنائية بين واليونان وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والاستثمارات اليونانية، بما يعكس العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين شعبى البلدين.

وقال المتحدث إن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط والأزمة السورية والقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين اتفقا أيضاً على النظر فى تفعيل المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى نائبى وزيرى خارجية البلدين مع إمكانية مشاركة مسئولين من وزارات فنية أخرى فى البلدين، بالإضافة إلى النظر فى تنظيم مشاورات ثلاثية تضم بالإضافة إلى البلدين جمهورية قبرص، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث خاصة فى القضايا التى تهمهم.

ونوه المتحدث إلى اتفاق الوزيرين على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية خلال الفترة القادمة فى ظل رئاسة اليونان القادمة للاتحاد الأوروبى اعتباراً من الأول من يناير 2014.

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مصر 365

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