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بالصور.. وزير التعليم يتفقد مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر

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بالصور.. وزير التعليم يتفقد مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر بالصور.. وزير التعليم يتفقد مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر
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تفقد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الخميس، مركز تنمية الطفولة المبكرة الملحق بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بصحبة غادة علام، مسئول اليونسكو فى الإقليم العربى، ومحمد عبد المقصود، رئيس المدينة التعليمية، وعددا من قيادات الوزارة.

وزار الوزير أقسام المركز المختلفة "الفصول الخاصة بالدراسة، المكتبة، والمعامل التفاعلية، ووحدة التدريب، والمطبخ"، وتضمنت الجولة بحث وضع استراتيجية لفتح فصول إضافية، نظرا لزيادة الإقبال للالتحاق بالدراسة بالمركز، من خلال الاستعانة بمستشارين دوليين فى المجال نفسه.

وأوضحت غادة علام، أن المركز تم افتتاحه ديسمبر 2003، بالتعاون بين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم، وأكدت أن المركز به 4 فصول فقط، فصلين لمرحلة "كى جى وان"، وفصلين لمرحلة "كى جى تو".


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