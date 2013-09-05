وزير التعليم يشارك فى افتتاح دورة لمدربى القرائية

شارك الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، فى افتتاح الدورة التدريبية لمدربى القرائية فى السنوات الثلاثة الأولى الابتدائية، بحضور الدكتورة هناء قاسم مدير وحدة القرائية والدكتورة هالة الصيرفى منسق المشروع والدكتور عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور على الألفى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد الوزير أن تعليم الطلاب القراءة والكتابة قضية أمن قومي، مشيرا إلى أنه سوف يتم تمييز معلمى المرحلة الابتدائية من الناحية المهنية والتدريبية والناحية المادية عن معلمى باقى المراحل نظرا لمسئوليتهم عن تأسيس النشء، تقديرا لما يبذلونه من جهد.

والتقى الوزير بالمعلمين المتدربين المشاركين بالدورة، وأكد لهم أنهم أمل مصر، كما وجه الوزير بتشكيل ورشة عمل تضم ممثلين عن كل المتدربين بحيث يتم تجميع مقترحاتهم وطلباتهم، ووعدهم بالاستجابة لكافة مطالبهم، ووعدهم بإقامة مسابقة لتكريم ومكافأة المتميزين منهم.

ومن جهتها أشارت الدكتورة هناء قاسم الى أن القرائية قد تم تجربتها فى عام 2009 فى 4 محافظات "المنيا وبنى سويف والفيوم وقنا"، وحققت نتائج هائلة وتم تعميم التجربة فى كل محافظات الجمهورية، وأضافت أن مشروع القرائية قائم على التدريب، ويخدم 4.5 مليون طالب على مستوى الجمهورية، وأنه لا يقتصر على مهارات القراءة والكتابة وإنما يهدف إلى تنمية مهارات التفكير العليا، بالإضافة إلى تحسين المهارات فى الرياضيات واللغة الإنجليزية، ولفتت هناء إلى أن عدد المعلمين المتدربين فى هذه الدورة يبلغ 192 معلما.